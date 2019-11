Le Victoria's Secret Fashion Show officiellement annulé

L Brands, la maison-mère de Victoria’s Secret, a confirmé hier, jeudi 21 novembre, les rumeurs qui ne cessaient d’enfler depuis plusieurs mois : le mythique Victoria’s Secret Fashion Show n’aura bel et bien pas lieu cette année.

Si l’annonce n’est pas une grande surprise à proprement parler, elle risque de décevoir grand nombre de téléspectateurs pour lesquels le Victoria’s Secret Fashion Show faisait partie des événements mode de l’année. Pour justifier cette annulation, Stuart B. Burgdoerfer, directeur financier et vice-président exécutif de L Brands, a évoqué une évolution du "positionnement" de la marque de lingerie. Après le défilé de Rihanna qui avait fait un pied de nez à la marque et les scandales des mannequins filiformes qui ne représentent pas les femmes et du directeur marketing Ed Razek qui s’était moquée des femmes qui dépassent la taille 38… le monde de la mode s’attendait à l’annulation.

Véritable événement aux quatre coins de la planète, le Victoria’s Secret Fashion Show a réuni pendant des années plusieurs millions de téléspectateurs, souffrant toutefois d’une baisse d’audience significative l’an dernier. Non contente de présenter ses nouvelles collections partout dans le monde lors d’un seul et même défilé, la marque réunissait également les tops les plus en vue du moment et dévoilait toujours un soutien-gorge d’exception, le Fantasy Bra, d’une valeur pouvant aller d’un million à plusieurs millions de dollars.

Les adeptes de la marque de lingerie n’auront donc pas la chance de voir défiler cette année Barbara Palvin, Alexina Graham, et Leomie Anderson, fraîchement nommées Anges Victoria’s Secret, mais également les Anges les plus emblématiques comme Candice Swanepoel, Lily Aldridge, Taylor Hill, Josephine Skriver, Sara Sampaio, ou encore Stella Maxwell. Ces jeunes femmes devraient toutefois apparaître dans les prochaines campagnes de la marque.

L’an dernier, le Victoria’s Secret Fashion Show s’est tenu dans la grosse pomme ; un retour aux sources pour la marque de lingerie qui avait auparavant défilé à Shanghai (2017) et Paris (2016).