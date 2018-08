Le tote bag est-il vraiment écologique ?

Sacs réutilisables, généralement en coton, les tote bags, sont souvent présentés comme une alternative aux sacs plastique jetables. Mais sont-ils réellement écologiques ?

On les utilise aisément pour faire nos courses mais les tote bags sont aussi devenus des objets à la mode. Facilement imprimables, ce sont des accessoires presque incontournables et des supports marketing idéaux pour plusieurs marques, ONG et institutions. Conséquence : les tote bags se sont multipliés en quelques années seulement. Mais selon plusieurs études, ils ne seraient pas si écoresponsables que ça...

Écologique à plusieurs conditions…

D'un côté, ils affectent moins la biodiversité marine que les sacs plastique mais de l'autre, la production du coton et la fabrication du tote bag nécessitent plus d'eau, plus d'énergie, plus de pesticides et plus de terres fertiles. Les produire et les transporter rejette aussi plus de CO2. Pour qu'un tote bag contribue moins au réchauffement climatique qu'un sac plastique à usage unique, il faudrait le réutiliser entre 52 et 131 fois. Et jusqu'à 7.100 fois en prenant en compte d'autres indicateurs. L'impact écologique dépend donc de l'usage qu'il en est fait : il faut réutiliser chaque sac le plus de fois possible et ne pas les accumuler inutilement.