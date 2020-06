Le tie & dye est la tendance de l'été : ces stars de la mode nous le prouvent

Ultra populaire dans les années 70 puis remis au goût du jour dans les années 80 et 90, le tie & dye fait régulièrement des allers-retours dans notre garde-robe. Et il semblerait que l'été soit placé sous le signe de cette tendance haute en couleurs et psychédélique, à en croire les street styles du moment ou les looks partagés par les icônes de la mode. Jasmine Sanders, Alessandra Ambrosio ou encore Joan Smalls nous prouvent que le tie & dye s'impose comme "LA" tendance de la saison.

Jasmine Sanders La top et influenceuse semble séduite par le tie & dye, comme en témoigne l'une de ses récentes publications sur Instagram. Jasmine Sanders a opté pour un bikini composé d'un bandeau et d'un bas très échancré déclinés dans un tie & dye bleu, rose et blanc qui fait son petit effet sur la plage. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jasmine Sanders (@goldenbarbie) le 13 Mars 2020 à 8 :52 PDT

Candice Swanepoel Autre modèle, autre style. Candice Swanepoel privilégie des couleurs chaudes pour son tie & dye, qui s'impose cette fois sur un T-shirt noué comme un crop top. On découvre un mix de rouge, de jaune, de noir et de blanc, qu'elle associe à un maillot de bain à carreaux. Un mix and match parfait pour la ville comme pour la plage. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Candice Swanepoel (@angelcandices) le 6 Mars 2020 à 8 :38 PST

Alessandra Ambrosio La top brésilienne est particulièrement friande des vêtements tie & dye et ils sont le plus souvent inspirés des nineties et d'une mode urbaine. Elle a récemment partagé une vidéo sur laquelle elle s'adonne à une chorégraphie avec sa fille, les deux protagonistes arborant un sweat-shirt imprimé tie & dye dans des teintes sobres et naturelles. Une belle façon de transmettre le flambeau à la future génération... Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) le 25 Mars 2020 à 12 :26 PDT

Joan Smalls C'est d'une façon très subtile que la top portoricaine a adopté le tie and dye il y a quelques mois déjà. En bonne avant-gardiste, Joan Smalls arborait au mois d'octobre dernier un hoodie rose pâle avec une capuche imprimée d'un tie & dye plus vibrant avec du jaune, du rouge et du bleu. Une pièce parfaite pour celles qui n'osent pas le total look. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Joan Smalls (@joansmalls) le 21 Oct. 2019 à 11 :23 PDT