Le streetwear et les nineties parmi les tendances fortes de 2019

Le prêt-à-porter d'inspiration streetwear et les pièces tout droit sorties des années 1990 ont tout particulièrement eu la cote cette année, comme le révèle le rapport annuel "Year In Fashion 2019" de la plateforme mondiale de recherche de mode Lyst.

Quel est le point commun entre le short cycliste, le chouchou, le sac ceinture, le sweat à logo ou encore le crop top? Les nineties ! Cette décennie, qui suscite pourtant grand nombre de critiques en matière vestimentaire, a fait un retour en force sur les podiums comme dans la rue en 2019. La plupart des créations iconiques des années 1990 ont séduit les fashion addicts cette année, comme le rappelle Lyst, avec un accent porté sur les crop tops, les talons carrés et les robes camisoles. A noter, la hausse de 137% enregistrée pour les recherches de shorts cyclistes en une année.

Le streetwear toujours présent

La mode streetwear n'est pas en reste, bien au contraire, portée par un engouement toujours plus grand pour les sneakers (de luxe) et les nombreuses collaborations dans le secteur, dont Sacai x Nike ou Reformation x New Balance. D'après le rapport annuel de Lyst, les consommateurs ont dépensé 192 dollars en moyenne pour une paire de baskets cette année, soit une hausse de 39% par rapport à la même période l'an dernier.