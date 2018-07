Le short cycliste, la nouvelle pièce que les icônes de mode s'arrachent

Véritable icône des eighties, le short cycliste a - pour le bien de chacune - rapidement disparu des radars.

Mais alors qu'on le croyait définitivement enterré, voilà qu'il refait surface dans le vestiaire des femmes. Une chose que l'on doit en partie à l'influence du sportswear sur les podiums et dans la rue, mais aussi à Kim Kardashian, véritable adepte du short moulant, qui se décline aujourd'hui dans différentes matières et couleurs. Inspirez-vous de Chiara Ferragni, Emily Ratajkowski et Kim Kardashian pour tenter de porter le short cycliste avec style.

A la cool comme Chiara Ferragni

Alors qu'elle prépare activement son mariage avec le rappeur Fedez, l'influenceuse et femme d'affaires Chiara Ferragni nous gratifie ces derniers temps d'une multitude de tenues sur les réseaux sociaux. Toujours à la pointe de la mode, la jeune femme s'est laissée séduire par le short cycliste, qu'elle appelle d'ailleurs sa "nouvelle obsession". Une sorte d'excentricité pour celle qui cultive un style chic et décontracté. Chiara Ferragni porte l'icône des années 80 avec un simple soutien-gorge de sport, surmonté d'une chemise colorée à manches courtes. Croisons les doigts pour que ça ne devienne pas le look de l'été 2018.

Futuriste comme Kim Kardashian

La star de télé réalité reconvertie en femme d'affaires Kim Kardashian ne jure plus que par le short cycliste, le déclinant à toutes les sauces à chacune de ses sorties. Lorsqu'elle arbore l'un de ses nombreux shorts cyclistes, Kim Kardashian adopte un style futuriste, l'accessoirisant avec de longues cuissardes, des T-shirts manches longues moulants ton sur ton, et des sacs d'inspiration sportive. Une tenue qui lui sert autant pour le sport qu'à la ville. Au passage, toutes les soeurs Kardashian sont de loin les plus grandes supportrices du short moulant; un constat qui donne une idée de l'ampleur que pourrait prendre la tendance dans les prochaines semaines.

Soft comme Emily Ratajkowski

Tout arrive! Oui, Emily Ratajkowski peut elle aussi adopter une tenue soft, sobre et - presque pas - sexy. Si la jeune femme semble elle aussi conquise par le short cycliste, elle le porte toutefois pour se rendre dans une salle de sport. Premier bon point, elle ne l'accessoirise pas avec des stilettos ou des cuissardes mais avec des sneakers. Par ailleurs, elle a choisi un modèle d'inspiration sportive, et non une version en cuir ou métallisée comme on en trouve de plus en plus souvent, et l'associe avec un crop top sportswear agrémenté d'une capuche. Une tenue qui va finalement très bien à la brune pétillante, qui aurait toutefois dû opter pour un mini sac à dos plutôt qu'un sac à main un poil trop chic.