Le sac à main, produit phare de la maroquinerie française

Accessoire de mode incontournable, le sac à main a représenté en 2016 64% de la production française d'articles de maroquinerie et de sellerie, selon l'Insee. La France s'est imposée comme le deuxième producteur européen du secteur, derrière l'Italie.

Le secteur de la maroquinerie-sellerie se porte à merveille en France. En 2016, la production hexagonale vendue par des entreprises fabricantes ou donneuses d'ordre a atteint les 3md€. Quatre grandes marques luxueuses ont concentré à elles seules près des deux tiers des ventes: Chanel, Longchamp, Louis Vuitton et Hermès.

Parmi les nombreux produits fabriqués chaque année, c'est, sans surprise, le sac à main qui tire la production et les ventes vers le haut.

L'objet représente 64% de la production, loin devant la petite maroquinerie (12%), les valises, les malles, les sacs et les étuis (7%) et les bracelets et la sellerie (7%).

En 2016, la France a été le deuxième pays producteur de sacs à main en Europe, regroupant 18% de la production. L'Italie, grand gagnant, représente 61% des ventes. La Roumanie monte sur le podium avec 9%, suivie par l'Espagne (8%).

Connue aux quatre coins du globe pour sa maroquinerie de luxe, la France a vendu pour 5,8md€ d'articles en 2016. Les Etats-Unis s'imposent comme son premier client, devant Hong Kong, Singapour et l'Italie.