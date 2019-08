Le rose sera bel et bien la couleur de la rentrée

Amorcée sur les podiums en février et mars derniers, la tendance n'a cessé d'amplifier sur les tapis rouges et dans la rue, portée par les plus grandes icônes de style. En all over, en petites touches ou sous forme d'accessoires , il est grand temps de sauter le pas et d'adopter l'une des teintes les plus audacieuses de la saison.

Des podiums...

Le rose a rythmé les défilés automne-hiver 2019-2020 organisés à New York, Londres, Milan et Paris en février et mars derniers, réveillant une palette souvent sobre dominée par le noir, le bleu, le gris et le marron. Nombreux sont les créateurs et les maisons à l'avoir décliné sous une multitude de nuances, comme MSGM, qui passe en quelques looks seulement d'un rose blush à un rose vibrant. Si le pastel et le rose poudré sont rois chez Mark Fast et Chika Kisada, ce sont le framboise, le rose vif et le fuchsia qui raflent la mise chez Iceberg, Roberto Cavalli, Dolce & Gabbana, Jacquemus ou encore Alexander McQueen, qui décline la couleur reine sur des robes à effet froissé évoquant des... roses.

Certaines maisons ont été plus timides et ont proposé du rose en touches. C'est le cas de Prada, qui l'immortalise sur de nombreux looks dominés par le noir, le gris et le vert militaire, sous la forme de broderies ou de motifs fleuris. A contrario, Manish Arora a mis à l'honneur une multitude de nuances de rose, laissant aux femmes la possibilité de choisir la teinte la mieux adaptée à leurs goûts et envies tout au long de la saison.