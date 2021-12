Le rafistolage, l'astuce de grand-mère à la rescousse de l'industrie de la mode

Combien de vêtements sont jetés chaque jour à cause d'un trou, d'une usure ou d'un bouton perdu ? Face à l'urgence climatique, la réparation et la retouche de vêtements, deux services déconsidérés depuis des années, apparaissent comme des alternatives incontournables pour l'industrie de la mode, qui les adopte progressivement et contribue même à les moderniser.