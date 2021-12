Le pull (moche) de Noël, oui, mais responsable !

Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du pull (moche) de Noël et en plus, elle a 10 ans ! Mais si au lieu de s'acheter un nouveau pull issu de la fast fashion, on essayait de trouver une alternative plus responsable ? Depuis quelques années, cette tendance très nord-américaine s'est exportée dans le monde entier. Au départ, c'est l'histoire de deux étudiants canadiens qui, en 2001, organisent une fête du pull moche. Et puis, la mode se développe, les entreprises instaurent la tradition au boulot, les séries de Noël en font une institution et surtout le film Bridget Jones le propulse au rang d'incontournable. Un incontournable que les grandes marques ont bien flairé et qu'elles déclinent sous toutes les formes, même Microsoft a lancé le sien. Du plus bas prix, comme chez Lidl au plus haut de gamme, aucun ne voudraient rater l'opportunité de vente. Un marché fructueux, mais qui peut aussi poser question car les pulls de Noël portent bien leur nom. Difficile de les porter en-dehors de la période, on se retrouve donc avec un pull (moche) qu'on ne met qu'une seule fois. Alors plutôt que de craquer pour le premier sweat renne au nez rouge créé par une maque de fast fashion, pourquoi ne pas essayer d'être créatif ?

Le seconde main

La seconde main représente une assez bonne alternative. Vinted, les friperies, la garde-robe de votre meilleur.e pote... Autant d'endroits où fouiller pour trouver le plus kitsch et le plus moche de tous. Chaque années des centaines d'entre eux se retrouvent sur les plateformes de deuxième main, aucune raison de ne pas trouver celui qui fera votre bonheur. Choisissez-le bien histoire de la garder plusieurs années et ne pas devoir en chercher un nouveau chaque troisième vendredi du mois de décembre, moment de la journée mondiale qui lui est consacrée.

Le DIY

2 images © Tous droits réservés

Le seconde main, c'est bien, mais vous vous retrouvez quand même avec un pull qui ne vous sert pas à grand chose le reste de l'année. Une autre option, c'est de sortir vos fils et vos aiguilles et de customiser une pièce que vous avez déjà. Quoi de plus responsable que l'upcycling ? Niveau déco, des pompons, des guirlandes, des strass... Faites parler votre imagination, plus il y a en a, mieux c'est ! Si vous vous y prenez bien, vous pourrez découdre ces décorations du meilleur goût pour récupérer ensuite un pull, certes moins fun, mais beaucoup plus portable. Demandez de l'aide à vos enfants, votre neveu, votre filleule, ils regorgent en général d'idées plus originales les unes que les autres. C'est aussi l'occasion de réaliser une activité entre proches. Et il n'y a pas plus dans l'esprit de Noël que de passer du temps avec les gens que l'on aime.



Et si on offrait plutôt ?