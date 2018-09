Schools Fashion Show : Le dimanche dès 17h, les écoles de mode belge seront à l’honneur et prévoient un show haut en couleur et en excentricité.

European Fashion Show : Dès 21h30, les créateurs lauréats de concours internationaux, jeunes diplômés des plus grandes écoles de mode européennes et créateurs européens confirmés offriront au public un voyage aux quatres coins de l’Europe.

Le plus grand événement de mode belge revient les 12, 13 et 14 octobre 2018. - © Brussels Fashion Days

SCHOOLS STREET, WORKSHOPS & BEAUTY BARS

Les Brussels Fashion Days garantissent une expérience 100% mode. Les visiteurs auront l'occasion de déambuler dans la Schools' Street qui illustrera le travail des différentes écoles et académies de mode belges.

Des ateliers Do it Yourself raviront les plus curieux: impression sur textile, confection de porte-clés personnalisés, atelier couture.

Nos partenaires beauté seront là pour dorloter les visiteurs. Au programme, Hair Bar, conseils maquillage, moment détente pour vos mains.

De quoi être préparé pour se rendre au stand Kastingkafé et prendre la pose devant l’objectif.

AFTER PARTY BY CATCLUB

Pour les plus festifs, le samedi soir dès 22h30,le collectif Catclub prendra possession des lieux et vous garanti une soirée de taille.



Plus d'infos :