Le pantalon, de vêtement interdit à plus grand allié des femmes.

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, cela ne fait même pas dix ans que les Françaises ont officiellement le droit de porter un pantalon. Officiellement, on a dit ! Car oui, dans les faits, les femmes portent le pantalon comme les hommes depuis bien plus longtemps.

Une femme sur 2 en porte tous les jours

Plus de huit Françaises sur dix (84%) affirment porter un pantalon au minimum quatre jours par semaine et plus de la moitié (55%) confient même en exhiber un tous les jours, sans exception, d'après un sondage réalisé par Toluna pour la marque Bréal, qui vient de lancer un pantalon qui s'adapte à toutes les morphologies des femmes et à toutes les époques de leur vie.

C'est majoritairement pour son confort qu'elles se tournent vers le pantalon au quotidien.

Les femmes raffolent du pantalon pour son confort (84%) mais ont également d'autres attentes envers cette pièce initialement masculine. Près des deux tiers des sondées (63%) souhaitent également qu'il s'adapte à leurs formes, près de 40% veulent qu'il soit élégant et près de 30% espèrent qu'il gommera leurs défauts.