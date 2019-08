Le nouveau shazam des vêtements

Vous connaissiez déjà Screenshot, l’app de Kim Kardashian, voici maintenant StyleSnap.

Amazon lancera bientôt (on ne sait pas encore quand), une application qui va révolutionner votre shopping. Fini le temps où vous deviez aborder une inconnue en rue pour lui demander où elle a acheté sa robe fendue ou ses bottes en cuir. Avec un screenshot d’une image croisée sur internet ou une photo d’un vêtement croisé en rue (attention à ne pas passer pour une folle en courant après une pauvre femme, votre appareil photo à la main), l’intelligence artificielle (IA) d’Amazon et leur base de données immense vous dira où trouver le modèle convoité (ou la jupe s’en rapprochant le plus).

Asos et Kim K s’esssaient déjà à proposer pareil service mais risquent de devenir vite obsolètes face au géant Amazon qui dispose d’une base de données immense pour entraîner ses IA et d’un accès illimité à ses services cloud. On attend de voir ce que ça va donner !