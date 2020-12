Le nouveau design des Yeezy a fuité sur la toile et ne fait pas l’unanimité

Après avoir sorti deux modèles de baskets, Kanye West se voit offrir un contrat chez Nike en 2009. Rapidement, il sort les Air Yeezy 1 en trois coloris. Le modèle est montant avec un scratch imposant au-dessus des lacets, une bulle d’air apparente dans le talon de la chaussure et un système de “lace-lock” pour fixer les lacets sur la languette. Le monde s’arrache ses chaussures Nike qui sont intitulées pour la première fois du nom d’un artiste.

Après plusieurs créations qui marchent très bien chez Nike, le rappeur décide de mettre fin à la collaboration en 2013 et s’en va chez son concurrent pour bénéficier de plus de liberté artistique. C’est à ce moment que le célèbre modèle Yeezy avec une semelle originale a fait son apparition chez Adidas. Elle est arrivée sur le marché en 2015 sous le modèle Boost 750. La basket reste fidèle au style de Kanye West mais avec quelques petits changements : la semelle est dans le style de la Tubular de chez Adidas avec une technologie basée sur l’amorti et la coupe est encore un peu plus montante.

En très peu de temps il sortira plusieurs modèles qui font un carton. Les créations sont à chaque fois issues des bases qui fonctionnent bien chez les marques avec ses propres idées très originales.