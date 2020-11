Le marché de la fourrure touché par la crise du coronavirus, l'impact encore incertain

L'Europe, un grand producteur de fourrure Selon des données de l'ONG anti-fourrure Humane Society International , la Chine, le Danemark, la Finlande et la Pologne sont les plus importants éleveurs-producteurs de fourrure au monde.

Avec des élevages contaminés et des millions d'animaux abattus, le marché de la fourrure est lui aussi touché par la crise du coronavirus. Tour d'horizon de ce secteur, dont l'Europe est un acteur important, après la décision du Danemark d'abattre ses millions de visons d'élevage.

Globalement, l'Europe est donc aujourd'hui en tête de la production de visons face à la Chine (20,7 millions en élevage), aux États-Unis (3,1 millions) et au Canada (1,7 million).

Si 21 pays européens abritent des élevages de visons, c'est au Danemark (17,6 millions) qu'ils sont le plus nombreux, devant la Pologne (5 millions), les Pays-Bas (4,5 millions), la Finlande (1,85 million), la Lituanie et la Grèce (1,2 million).

Quelque 100 millions d'animaux sont tués chaque année dans le monde pour leur fourrure dont 37 millions dans l'Union européenne. Dans le détail, sur le Vieux Continent, étaient recensés en 2018 34,7 millions de visons, 2,7 millions de renards, 166.000 ratons laveurs et 227.000 chinchillas, selon l'ONG.

Le Danemark vient d'annoncer l'abattage de la totalité des visons actuellement élevés sur son territoire, en raison d'une mutation de la Covid-19 déjà transmise à 12 personnes et qui menace l'efficacité d'un potentiel futur vaccin pour l'homme.

"Le marché de la fourrure, ce n'est pas Wall Street !",

L'abattage de millions de visons ne signifie pas qu'autant de peaux vont se retrouver sur le marché de la fourrure, qui pèse au total quelque 30 milliards de dollars dans le monde (production et confection confondues).

Au contraire, au Danemark, celles-ci vont être détruites et le gouvernement a prévu de compenser les pertes, dans un pays où 53% des exportations ont été destinées à la Chine en 2019.

Un représentant du secteur en France souligne que les évolutions des prix restent difficiles à anticiper, faute de recul.

"Le marché de la fourrure, ce n'est pas Wall Street !", a résumé Pierre-Philippe Frieh, porte-parole de la filière fourrure, qui représente quelque cent acteurs en France.

Ainsi, les productions américaine et européennes, classées par lot selon la couleur ou la taille par exemple, sont mises aux enchères dans des maisons de vente à Helsinki et à Copenhague, où elles sont contrôlées et achetées par des professionnels (marques du luxe, grossistes...) avant de partir dans des ateliers pour confection, a expliqué M. Frieh.

Les prix sont donc établis en fonction de multiples facteurs, et pas uniquement de la demande.