Le mannequin Slick Woods lance une marque de bijoux un peu spéciale

La star de la mode s'est associée à C1V1L pour lancer une ligne de bijoux qui investira 20% de ses bénéfices dans le soutien des entreprises lancées par des personnes issues des minorités, rapporte Business of Fashion (BoF).

Slick Woods s'est associée à Blakely Thornton pour monter ce projet. "La culture fait l'objet d'un commerce dont nous ne sommes pas maîtres", estime Thornton. "Pour avoir travaillé dans la publicité, de l'autre côté, j'ai pu voir comment ceux qui tiraient profit de cette culture sont des hommes blancs hétéros. Et lorsque la réception médiatique est positive, il est triste de voir que le capital retrouve exactement la même place, au sommet de la pyramide."

Woods a choisi d'annoncer la nouvelle sur Instagram en faisant découvrir une photo d'elle portant ses créations à ses 900.000 followers. Comme le rapporte BoF, la collection se compose de bracelets, de colliers et de bagues dont le prix va de 195 dollars à 5.000 dollars.

Depuis qu'elle s'est fait connaître en 2016 en participant à des campagnes Calvin Klein et en posant pour i-D Magazine, l'ascension du mannequin a été fulgurante. La jeune femme a défilé pour Rihanna et sa collection Savage X Fenty l'an dernier, quelques heures avant de donner naissance à son enfant. Elle a également défilé pour Miu Miu, Jeremy Scott et Marc Jacobs, en plus d'apparaître dans des campagnes Fenty Beauty, The Kooples et Moschino.