Le maillot de bain menstruel, ou comment passer des vacances sans stress ni complexe

La culotte menstruelle a déjà séduit de nombreuses femmes à travers le monde mais à l'approche des vacances, c'est son cousin, le maillot de bain, qui s'impose comme un incontournable sur la plage et à la piscine. Et qu'on ne s'y trompe pas, il n'est pas question - comme l'imaginaire collectif peut le concevoir - de s'exhiber dans une culotte XXL piquée dans l'armoire de mémé. Les maillots de bain menstruels sont aussi pratiques que stylés. La preuve.

La fin d'une injustice, enfin !

Il aura fallu attendre la fin des années 2010 pour voir émerger les premiers maillots de bain menstruels. Autant dire une éternité ! Et encore, ils ont connu des débuts timides, voire mitigés, avant de s'imposer comme les incontournables de l'été. C''est souvent lorsque les vacances sont bookées que le drame intervient : "Je vais avoir mes règles pendant les vacances, ce qui signifie au moins quatre jours sans plage !". En découle d'ailleurs un sentiment d'injustice et de frustration tout à fait compréhensible. Et celles qui "osent" défier la plage comme leur bikini (et elles ont bien raison !) sont souvent confrontées au stress que peut susciter la fameuse peur de la tache, sur le transat comme dans l'eau. Un récent sondage révèle que près des trois quarts des femmes ont déjà renoncé à se baigner à cause de leurs règles. Par ailleurs, plus de la moitié se sont même empêchées d'aller à la plage pendant cette période du mois. Autant dire que les maillots de bain menstruels apparaissent, plus qu'une innovation, comme une véritable révolution.

A réserver aux flux modérés du début et de la fin des règles

Bref, il était temps que les marques prennent le problème à bras-le-corps. C'est la culotte menstruelle qui a d'abord vu le jour, permettant aux femmes et aux adolescentes de gommer ce sentiment de stress tout au long de l'année, et ouvrant la voie aux maillots de bain. S'ils ont investi le secteur du balnéaire depuis déjà deux bonnes années, c'est bel et bien l'été 2021 qui devrait marquer leur avènement. Ces maillots s'apparentent à n'importe quels bikinis ou une-pièce mais sont dotés d'un noyau imperméable, très discret, qui permet de contenir le flux et d'éviter la tache. Les marques ne cessent d'innover pour proposer de nouvelles matières, fonctionnelles ou responsables, et pour parvenir à contenir un flux plus abondant mais à l'heure actuelle, les maillots de bain menstruels sont le plus souvent préconisés en début ou en fin de cycle, lorsque le flux est plus léger. Dans le cas contraire, il reste conseillé de l'associer à une protection. Pratiques, ils se veulent également économiques et écologiques puisqu'ils évitent de multiplier les protections tout au long du cycle et se lavent très facilement.

Les modèles allient technicité et style