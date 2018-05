Le géant suédois du prêt-à-porter lance une collection de robes dignes du tapis rouge

H&M ne s'est pas contenté d'habiller plusieurs stars lors du Met Gala : la marque de prêt-à-porter a aussi lancé une collection capsule inspirée par l'événement.

Le géant suédois du prêt-à-porter a conçu la "Gala Collection", une série de quatre robes spéciales tapis rouge inspirées par le "glamour céleste".

La collection, qui comporte une grande robe à sequins, une mini-robe dorée à franges, une robe crochet noire et une robe futuriste argentée aux lanières asymétriques, rappelle également quelques-uns des thèmes abordés par la marque pour ses créations sur mesure lors du Met Gala. S'inspirant ainsi du thème du gala de cette année, "Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination" ("Corps divins: la mode et l'imagination catholique"), l'équipe de créateurs de la marque n'a pas lésiné sur les drapés, les perles et les teintes métalliques cinglantes.

Parmi les looks les plus remarqués, on aura noté la robe dorée sans manches au décolleté plongeant de l'actrice et mannequin Olivia Munn, ainsi qu'une création en organza argenté portée par l'actrice de "Riverdale", Lili Reinhart. Jasmine Sanders, quant à elle, portait une robe de soirée volumineuse en lamé or. La marque habillait également pour le Met Gala la modèle et militante Alek Wek, l'actrice Kiersey Clemons et l'influenceur Luka Sabbat.

Cette nouvelle collection est une nouvelle preuve de la capacité de H&M à combiner élégamment les univers du prêt-à-porter et de la haute couture. La marque suédoise est célèbre pour ses collaborations régulières avec des maisons de luxe comme Karl Lagerfeld, Kenzo et Balmain, et elle a annoncé récemment une nouvelle collection avec la maison italienne Moschino, qui devrait être commercialisée au mois de novembre.

La "Gala Collection" est disponible sur le site hm.com et dans la boutique principale de la marque à New York.