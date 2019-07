Le géant espagnol de la mode passe aux textiles recyclables

Zara annonce son intention de passer à un usage de matériaux 100% recyclables d'ici 2025.

Le géant espagnol de la mode et les sept autres marques du groupe Inditex utiliseront du coton, du lin et du polyester 100% bio, durable et recyclable d'ici cette date, comme l'a indiqué Pablo Isla, président exécutif d'Inditex, lors de l'assemblée générale du groupe cette semaine. Avec la viscose (qui atteindra cet objectif d'ici 2023), ces trois textiles représentent 90% des matières utilisées par Inditex.

Le groupe s'attachera également à éliminer l'usage de sacs en plastique d'ici 2020, chose toutefois déjà acquise chez Zara, Zara Home, Massimo Dutti et Uterqüe.

Inditex vise également à s'approvisionner à 80% en énergie renouvelable pour alimenter ses boutiques, ses centres logistiques et ses bureaux d'ici cinq ans. Zara proposera son concept de magasin éco-efficace en 2019. Les autres marques Inditex suivront en 2020.

Le groupe étendra le service Zara de récupération d'anciens vêtements à domicile, actuellement proposé par Zara en Espagne et en Chine, à d'autres villes comme Paris, Londres et New York.

"Le développement durable est une entreprise de longue haleine dans laquelle tout le monde, chez Inditex, s'investit, en entraînant avec succès tous les partenaires", affirme Pablo Isla.

"Nous aspirons à jouer un rôle transformateur dans le secteur."

Inditex compte parmi les grands groupes qui redoublent d'efforts en faveur du développement durable. Levi Strauss & Co. compte réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 90% d'ici 2025. L'équipementier Puma a quant à lui annoncé son intention de réduire ses émissions de 35% d'ici 2030. Ralph Lauren et Burberry se sont engagés à faire de même. Au mois de juin, Gap Inc. a annoncé souhaiter l'ouverture d'un centre d'innovation en 2020 pour réfléchir à des solutions anti-gaspillages dans le secteur du textile. Chanel a révélé avoir acheté des parts d'Evolved by Nature.