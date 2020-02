Le Garment District, le poumon du textile new-yorkais, lutte pour sa survie.

Au milieu du ronronnement des machines à coudre et des vapeurs des fers à repasser, plusieurs milliers d'ouvriers - dont beaucoup d'immigrés asiatiques et latinos - s'affairent dans le "Garment District", le quartier traditionnel de la confection à Manhattan.

Délocalisation pas tant vers la Chine que vers Paris, Milan ou Londres, dont les pôles de haute couture sont portés par des semaines de la mode plus prestigieuses que la semaine new-yorkaise, et des aides gouvernementales.

Moteur économique et ancrage culturel

Pourtant, le quartier offre encore un écosystème difficile à égaler: "Comme styliste, on peut se réveiller le matin, imaginer un vêtement et en 24h, on a choisi le tissu, réalisé le patron, choisi le fil, les boutons, on a un modèle et un studio photo pour le promouvoir, tout ça au même endroit", souligne Yshai Yudekovitz.

Son magasin, autrefois surtout fréquenté par les stylistes, travaille aujourd'hui principalement pour les théâtres, le cinéma et les plateformes de streaming comme Netflix et Amazon.

Pour Gale Brewer, qui dirige le district de Manhattan, sauver le quartier est essentiel pour préserver des milliers d'emplois et un savoir-faire précieux.

Le défi est d'éviter que ces ateliers et commerces ne cèdent la place à des sociétés de high-tech ou d'autres secteurs, assez riches pour absorber la hausse des loyers. Pour Corey Johnson, président du conseil municipal de New York, le quartier est "encore une partie importante de ce que nous sommes comme ville et de ce que nous serons encore, j'espère, pendant des années".