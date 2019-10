Le dernier accessoire pour smartphone hyper pratique et trop mignon

Le collier pour smartphone, vous connaissez ?

Les accessoires pour téléphone, on n’arrête pas d’en inventer, des plus classiques (les coques) ou plus originaux (le collier pour smartphone).

On commence à le voir apparaître un peu partout sur insta et dans les rues et on salue son côté pratique. Les écrans étant souvent bien trop grands pour se glisser dans une poche et nos sacs souvent bien trop encombrés pour retrouver quoi que ce soit dedans, cet accessoire va rendre la vie des accros du téléphone beaucoup plus simple.

Il nous fait penser à un accessoire tout autrement moins classe : les cordelettes des lunettes. Vous voyez, celles que votre institutrice avait il y a 20 ans ? Heureusement, on ne se retrouve pas avec deux ficelles d’un vert douteux autour de notre GSM mais bien des jolies perles ou autres tresses colorées.