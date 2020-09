Le décolleté, quelle histoire !

Se voir refuser l'accès d'un musée en raison de son décolleté, ça vous est déjà arrivé ? Jeanne, une étudiante, en a fait les frais pas plus tard que la semaine dernière. Un événement qui a provoqué la colère des Femen, qui ont répondu par un happening pour dénoncer le sexisme du musée parisien, et qui a fait couler beaucoup d'encre.

"Couvrez ce sein que je ne saurais voir"

"Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets les âmes sont blessées - Et cela fait venir de coupables pensées". Ces vers sont extraits de la comédie "Le Tartuffe ou l'Imposteur" de Molière et datent du XVIIe siècle. A l'époque donc, le décolleté était déjà associé à la notion d'indécence, renvoyant inévitablement à la sexualité, au sens large du terme. Les préjugés et les clichés semblent persister.

Étonnant pour un incontournable de la mode, qui a su traverser les époques - non sans embûches - et qui est apparu pour la première fois au XVe siècle, révélant la gorge d'une... reine.

Mis en avant puis décrié puis remis en avant : le décolleté n'a pas eu la vie facile, et c'est peu dire. Ce sont d'ailleurs le plus souvent les changements sociétaux et culturels qui lui ont (re)donné ses lettres de noblesse et ce, dès le XVe siècle avec une mode qui place le haut du corps au cœur de toutes les attentions.

Ce n'est pas Anne de Bretagne qui dira le contraire puisqu'elle fait partie des premières à s'être exhibées en décolleté. Un décolleté carré plus précisément, qui soulignait sa poitrine. Aurait-elle pu se voir refuser l'entrée d'un musée ? L'Histoire ne le dit pas.