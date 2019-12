Le "Classic Blue", la couleur de l'année 2020

Le "Classic Blue", ou plus précisément "PANTONE 19-4052 Classic Blue", sera la teinte de l’année 2020 d’après le spécialiste de la couleur Pantone.

Certaines des plus grandes maisons de mode ont une fois de plus démontré leurs qualités de visionnaires, présentant plusieurs créations déclinées en ce bleu intemporel et élégant dès février dernier à l’occasion des défilés automne-hiver 2019. Une tendance qui s’est poursuivie en septembre dernier à l’occasion de la présentation des collections printemps-été 2020. Voici une sélection de looks à dominante "Classic Blue" repérés sur les podiums tout au long de l’année.

Cliquer sur la photo de couverture pour accéder au panorama