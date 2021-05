Le chanvre, la fibre textile dont la mode ne pourra bientôt plus se passer

Plus

Les matières locales, biosourcées ou upcyclées apparaissent aujourd'hui incontournables pour l'industrie de la mode, qui tente de se réinventer afin de réduire son impact sur l'environnement. Tout comme le lin, le chanvre compte parmi ces fibres qui pourraient bien investir nos armoires dans les mois et années à venir. On vous dit tout sur ses caractéristiques, ses bienfaits pour la planète, ses déclinaisons et sur les marques qui ont anticipé le phénomène.

La mode se tourne vers des fibres plus écoresponsables Il suffit de regarder les nouvelles collections de la plupart des marques de prêt-à-porter, géants de la fast fashion compris, pour se rendre compte que l'industrie textile se convertit progressivement à des matières éco-responsables, comprendre biologiques pour certaines, mais également végétales, et surtout dont la culture nécessite moins d'eau, pas ou peu de pesticides et, cerise sur la gâteau, peut se faire localement. Autant dire que le coton, s'il est toujours très convoité, n'apparaît plus comme la matière incontournable par excellence. Les marques sont donc en quête de nouvelles fibres qui pourraient répondre à l'ensemble de ces critères. Si le lin semble justement prendre sa revanche sur tous les matériaux qui l'ont supplanté ces dernières décennies, il n'est pas le seul à obtenir la faveur de l'industrie de la mode. Outre les "cuirs alternatifs" faits à partir de cactus, de pomme, de raisin ou encore de champignon, le chanvre se révèle être une fibre à ne pas négliger pour tendre vers une mode plus responsable.

Le chanvre résiste à la sécheresse, aux maladies et aux insectes Contrairement aux idées reçues, le chanvre est tout sauf une fibre novatrice. Il est même utilisé depuis des siècles par l'industrie textile, qui l'a pourtant écarté au profit d'autres matières jusqu'à ce que les problématiques environnementales changent la donne. Car le chanvre, sous toutes ses formes (graines, huile, fibres) représente une alternative naturellement durable dans l'alimentation, les cosmétiques et évidemment la mode. Selon l'association LCB (Lin et Chanvre Bio), qui œuvre à faire renaître une filière chanvre textile calquée sur le modèle du lin, fait savoir que le chanvre "est peu sensible aux maladies et aux insectes (…) et ne nécessite aucun désherbage", ce qui signifie qu'il n'a pas besoin de pesticides. Premier bon point. La plante résiste également à la sécheresse - sa culture nécessite donc moins d'eau -, présente une croissance rapide et ses fibres sont considérées comme extrêmement résistantes.

L'innovation technologique va permettre de réduire les coûts C'est à se demander pourquoi l'industrie s'en est passée aussi longtemps. La réponse réside dans le processus de transformation de la fibre de chanvre, très complexe, et donc plus coûteux que d'autres fibres. On comprend mieux pourquoi l'industrie s'en est désintéressée… On peut toutefois espérer que les innovations technologiques observées dans le secteur ces dernières années pourront à terme permettre de réduire ces coûts et le temps de transformation, pour en faire une matière plus accessible.