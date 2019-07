Le Centre Pompidou s'ouvre aux créateurs de mode

Le Centre Pompidou parisien est sur le point d'ajouter la mode à ses collections permanentes, un ajout qui marquera le début d'une nouvelle ère pour l'institution française dédiée à l'art moderne et contemporain.

Cette annonce a été faite par le directeur du musée, Bernard Blistène, lors d'un dîner organisé par la Fédération de la Haute Couture et de la Mode la semaine dernière. Il a confirmé que le musée allait ouvrir ses collections aux créateurs de mode dans un avenir proche.

A propos de cette initiative, il a expliqué que la décision de s'ouvrir à un nouveau contingent de créateurs n'avait pas été simple à prendre.

"Le lien entre le design, l'architecture, les arts visuels et la mode a toujours été plus fort qu'on ne le pense. Avant, on ne considérait pas la mode comme une discipline de création; aujourd'hui, c'est le cas. Alors bienvenue aux créateurs de mode dans la collection Pompidou", a lancé le président du musée, comme l'a rapporté Fashion Network.

Bernard Blistène n'a en revanche pas dévoilé le timing des acquisitions par l'institution mais a noté qu'elles allaient se concentrer sur les créateurs les plus expérimentaux et les plus avant-gardistes, mentionnant des noms comme Azzedine Alaïa et Rick Owens, pour n'en citer que deux.

Avec plus de 100.000 œuvres présentées au total, les collections du Centre Pompidou sont une référence mondiale en matière d'art du XXème et du XXIème siècle. Jusqu'à ce jour, les collections allaient des arts visuels au dessin en passant par la photographie, la peinture, les films expérimentaux, la sculpture, les nouveaux médias, l'architecture et le design.