La toile d'araignée, une matière innovante en passe de révolutionner la mode ?

Entre les nombreuses alternatives durables au cuir et les textiles nouvelle génération, une chose est sûre : les textiles de demain seront issus, ou tout du moins inspirés, de la nature. Et cela concerne même - forcément - ceux qui auront vu le jour grâce à la biotechnologie .

Légère et élastique, elle est aussi plus résistante que l'acier !

Les toiles d'araignées, que l'on a l'habitude de voir dans la nature ou dans nos propres intérieurs, sont constituées de fils de soie directement sécrétés par les glandes séricigènes des araignées. Ces fils leur permettent de se déplacer, d'aménager leurs abris voire de fabriquer des pièges pour d'éventuelles proies. La nature étant bien faite, cette soie leur permet originellement de vivre, en somme.

Difficile dès lors d'imaginer que des scientifiques plancheraient un jour sur le mécanisme et la structure ADN de cette soie pour la destiner à l'industrie textile.

C'était sans compter sur les qualités de la soie d'araignée, considérée comme l'un des matériaux les plus résistants au monde. Oui, au monde ! Cela signifie notamment qu'elle est plus solide et résistante que l'acier tout en étant élastique, légère et… durable, voire biodégradable. Il n'en fallait pas plus pour que l'industrie de la mode se penche sérieusement sur le sujet.