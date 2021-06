La tendance mode de l’été : des gros sabots et de l’osier !

L’été sera placé sous le signe des accessoires vintage, avec son lot de perles, de matières naturelles, et de pièces tout droit (re) venues des années 70 et 90. Avis aux nostalgiques, les sabots seront de la partie, confirmant une nouvelle fois un fort intérêt pour les ugly shoes. Une chose dont on se serait bien passé mais qui continue de nous oppresser entre baskets Lidl ultra flash et Crocs à talons ultra moches… La nouvelle peut sembler rude pour nos petits petons et pourtant, il va bel et bien falloir composer avec ces chaussures mode considérées comme moches – ugly shoes – mais qui comptent pourtant toujours plus d’adeptes dans le monde. Après les Crocs, les sandales méduses, ou encore les baskets compensées, place aux sabots ! Les chaussures dotées d’une semelle en bois font leur grand retour cette saison… Des podiums aux pieds des plus grandes icônes de mode en passant par les street looks des défilés, les sabots sont à tous les pieds, accessoirisant une jupe longue comme une robe courte, une salopette, ou une paire de jeans. D’après le dernier rapport de la plateforme de recherche mondiale de mode Stylight*, les clics pour les sabots ont augmenté de 85% au printemps 2021, montrant au passage que la tendance Cottagecore fait toujours autant d’adeptes.



Notons que dans la famille des ugly shoes, il sera également possible de demander les claquettes à plateforme cet été. Visiblement pas assez ringardes en version classiques, les claquettes seront à leur plus haut niveau de "uglytude" cette saison avec une semelle plus imposante que celles que l’on voyait jusqu’à présent. Les clics pour cette catégorie de chaussures étaient en hausse de 89% au printemps.

Moins horrible : l’osier signe son retour

Comme chaque année à la même époque, les sacs se parent de leurs plus belles matières naturelles. Parmi les stars de la saison, figure l’osier, incontournable pour accessoiriser vos looks chic et champêtres. Il se déclinera cet été sous toutes les formes de sacs et toutes les tailles. Stylight fait état d’une augmentation de 88% de l’intérêt de recherche pour le mot clé "sac en osier" sur Google en mai 2021. D’après le rapport, il faudra également composer avec les bracelets en perles, les pendentifs ornés de lettres, les sacs en toile, et les lunettes d’inspiration seventies pour être au top des tendances cet été.