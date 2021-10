La série "Squid Game" sonne (déjà) le retour du survêtement

Porté à l’écran par Lee Jung-jae, Park Hae-soo et Jung Ho-yeon, dont le nombre de followers sur Instagram a bondi de plusieurs millions en quelques semaines seulement, le drame suit un groupe de personnes endettées risquant leur vie dans une compétition de survie pour un enjeu de taille : plus de 30 millions d’euros.

Et force est de constater que cela plaît. La plateforme de recherche de mode mondiale Stylight fait état d’une hausse de 16% des clics sur les joggings depuis la sortie de la série, le 17 septembre, par rapport à la même période un an plus tôt.

Là encore, le succès est au rendez-vous. Stylight a observé un bond spectaculaire de 200% des clics sur le modèle de slippers de la marque de skate, version blanche, telles qu’elles sont dévoilées dans la série, du 14 septembre au 14 octobre, par rapport à la même période un an plus tôt.

Les séries télévisées sont devenues des sources d’inspiration incontournables pour les amateurs de mode. De "Lupin" à "Emily in Paris" en passant par "Le Jeu de la dame" et "La Chronique des Bridgerton", elles ont remis au goût du jour des tendances que l’on pensait éteintes depuis des années.

Un phénomène qui n’est certes pas nouveau ("Sex and the City" et "Gossip Girl" ont largement inspiré hommes et femmes dans les années 2000) mais qui prend de plus en plus d’ampleur.

Le succès mondial de "Squid Game" pourrait ainsi réellement – et durablement – replacer le jogging sur le devant de la scène.