La seconde main devrait bientôt surpasser la fast fashion, selon une étude

Malin, écoresponsable, et déjà tourné vers le digital, le marché de la seconde main séduit aux quatre coins du globe. Il permet non seulement de réduire les déchets , en achetant des vêtements existants qu’il n’est donc pas nécessaire de produire, mais offre aussi la possibilité pour les vendeurs de faire des économies . Un modèle de circularité qui pourrait bien exploser dans les années à venir.

La pandémie a bouleversé les habitudes de shopping et de consommation des populations à travers le monde, qui adoptent progressivement des comportements plus responsables en matière de durabilité. On l’a vu ces derniers mois, cela passe par la seconde main, la location de vêtements, mais aussi de nouvelles matières innovantes et des marques engagées et éthiques.

Mais qu’en est-il de la fast fashion ?

Certains géants du secteur tentent eux aussi de se réinventer avec des services de recyclage et des collections plus durables, mais rien ne dit que cela leur permettra de ne pas voir certains consommateurs se détourner de cette mode souvent qualifiée de "jetable". D’après le rapport, le marché de la seconde main devrait en tout cas être deux fois plus important que celui de la fast fashion d’ici 2030 (84 milliards contre 40 milliards de dollars).

De plus, près de la moitié des milléniaux et de la génération Z aux États-Unis disent aujourd’hui refuser d’acheter auprès de marques et de détaillants non durables, et une partie des acheteurs de seconde main déclarent remplacer leurs achats de fast fashion par des vêtements de seconde main.