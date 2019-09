La robe en jeans de Meghan Markle sur Ebay

Ce samedi 7 septembre, Meghan Markle assistait à la finale de l’US Open (Serena Williams et Bianca Andreescu) à New York.

Elle porte une jolie robe en jean très simple et souple qui a été, selon The Sun, en rupture de stock 12 heures après que les photos ont été mises en ligne.

Pas très étonnant quand on sait que la Duchesse n’a dépensé que 141€ pour cette robe de la marque J Crew. Enfin un vêtement que tout le monde peut s’approprier, tant par le style que par le prix. En effet, Meghan a été en 2018 la Royal la plus dépensière avec une garde-robe à plus de 400.000€. Le problème de ce prix bas : tout le monde se l’est arrachée et, comme d’habitude, des petits malins y ont vu un investissement rapidement rentabilisable : on retrouve cette robe sur ebay pour plus de 287$…