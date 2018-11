La revue "Mode & Costumes" tisse sa toile

Le magazine trimestriel "Mode & costumes", une revue unique en son genre dédiée aux costumes de scène, de cinéma et de télévision, et à l'histoire de la mode, vient de souffler sa première bougie et veut étendre sa diffusion à l'étranger.

Ce magazine richement illustré et rédigé en français et en anglais a été lancé l'an dernier par Caroline Plaud, sa rédactrice en chef, qui a pratiqué l'activité de costumière et s'était rendu compte qu'aucun organe de presse n'était consacré à ces tenues parfois mythiques.

Interviews de couturiers et de vedettes, présentation d'événements et d'expositions (comme celle sur les costumes, décors et accessoires de la série "Game of Thrones", qui s'est tenue récemment à Paris Expo), focus sur des matériaux ou techniques...: la revue surfe à la fois sur l'intérêt des professionnels et sur l'engouement du grand public pour ces créations qui occupent une place bien à elles dans la pop culture.

D'après son responsable presse Pascal Delaunay, la revue est tirée à 10.000 exemplaires et les quatre premiers numéros se sont écoulés chacun à plusieurs milliers d'exemplaires, via les circuits classiques (marchands de journaux, abonnements) et une distribution sur des lieux ciblés (théâtres, librairies spécialisées, etc).

Si elle compte déjà des abonnés dans plusieurs pays, elle souhaite désormais étendre sa diffusion à l'étranger dans les lieux et institutions culturels, a-t-il précisé.