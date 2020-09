La rappeuse Cardi B devient le nouveau visage de Balenciaga

Ancienne stripteaseuse originaire du Bronx, Cardi B est devenue un phénomène musical en 2017 avec son hit Bodak Yellow. Sorti le 21 août, son dernier tube, en collaboration avec Megan Thee Stallion, a été l’un des tubes de l’été. Intitulé "WAP", il est une véritable ode au plaisir féminin et à la débauche. La vidéo, dans laquelle les deux rappeuses déambulent en talons aiguilles et bodys on ne peut plus déshabillés, dans une riche demeure aux couleurs pastel, avait fait polémique dès sa sortie.

