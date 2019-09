La nouvelle ligne de vêtements de Meghan Markle en vente à prix très doux

La duchesse de Sussex n’en finit pas de faire parler d’elle dans le monde de la mode.

Après le buzz autour de la petite robe en Jeans à moins de 150€ dont les stocks se sont vidés en quelques heures, c’est sur une ligne personnelle que Meghan revient sur le devant de la scène (qu’elle n’a d’ailleurs jamais quittée).

Nous vous parlions il y a quelques semaines du projet de l’épouse du Prince Harry de créer une ligne de vêtements pour les femmes en recherche d’emploi. Elle est partie du constat qu’il faut être bien dans sa peau et renvoyer une bonne image de soi afin de pouvoir se vendre correctement aux potentiels futurs employeurs. Chose parfois difficile pour les femmes qui n’ont pas forcément l’argent pour investir dans de nouveaux vêtements. 'Il y a les friperies' nous direz-vous, et vous aurez raison, bien que (et Meghan l’a constaté d’elle-même parait-il), les basiques (chemisiers, pantalons noirs, vestes neutres) sont fortement sous-représentés dans les magasins de seconde main.

Du coup, le cœur sur la main, la princesse a décidé de s’atteler à résoudre ce problème : elle crée une ligne de vêtements basiques ("Smart Set") composée de 5 pièces dont une chemise blanche, un pantalon, un blazer noir, une robe à la coupe droite et un sac en cuir. Le tout à petits prix (20€ pour le chemisier par exemple) et, pour chaque vêtement vendu, un autre sera offert à l’association caritative Smart Works.

On peut la voir porter le chemisier de la collection lors de l’annonce officielle du lancement de la marque le 12 septembre.