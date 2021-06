La nouvelle horreur de l’été : les Crocs à talons aiguilles !

Des Crocs à talons aiguilles, vous en rêviez, ils l’ont fait !

Cette brillante idée a visiblement été appréciée par les directeurs de Balenciaga et de Crocs et pourra être achetée pour votre prochain barbecue, histoire d’en jeter un maximum.

On ne jugera pas les goûts et les couleurs mais il existe quand même certaines pièces de mode que la majorité s’accorde à dire qu’elles ne sont pas de toute beauté. A savoir pourquoi elles fonctionnent, on peut y trouver deux raisons : les influenceurs et autres stars qui les portent (pas les crocs à talons, d’autres pièces un peu douteuses) et les médias qui en parlent (oui, on s’autoflagelle).

Lire aussi : Justin Bieber et Crocs vont collaborer et on a déjà un aperçu du résultat !

Balenciaga est décidément de tous les buzzs sous le signe du WTF. Après son pantalon hybride extrêmement étrange, voici venue sa collab spéciale avec Crocs qui nous enchante. Selon le magazine Nylon, le directeur créatif de la marque fait ses débuts avec des Crocs à talons hauts et des bottes de pluie (également à talons aiguilles).

On a pu apercevoir ces merveilles lors de la récente présentation de la collection 2022 "Balenciaga Clones" de la maison de design. Si la date de sortie officielle n’a pas encore été évoquée, on sait cependant déjà que vous pourrez choisir entre des modèles vert, gris et noir. Vous avez hâte, on le sait !