La mode unisexe, sportive et décontractée fait plus que jamais l'unanimité.

Homewear et genderless remportent tous les suffrages Pandémie oblige, l'année 2020 a été particulièrement difficile pour les stilettos, les costumes, les cravates et les tailleurs. Les consommateurs se sont d'abord tournés vers des pièces homewear (pyjamas, leggings, sweats à capuche) avant d'allier chic et confort avec des vêtements qui peuvent être portés à l'intérieur comme à l'extérieur. Il est notamment question de robes pull, de combinaisons et de pantalons amples déclinés dans des matières souples et douces. Lire aussi : Le "Pajama Suit", le costume cravate post-Covid que les hommes vont s'arracher La veste 1996 rétro Nuptse de The North Face est devenue la pièce la plus populaire au monde, d'après la dernière édition de The Lyst Index, qui revient sur les marques et les vêtements les plus en vue de ces trois derniers mois.

Et pour la toute première fois, cet article fait autant l'unanimité chez les hommes que chez les femmes, témoignant de l'engouement des consommateurs pour les pièces unisexes. En 2021, la mode sera inclusive ou ne sera pas !

Le confort avant tout ! Chez les hommes, la deuxième pièce la plus populaire n'est autre que la veste courte Sassiere de Moncler. Elle devance les chaussons Scuff Deco de la marque UGG, la veste courte Crinkle Reps NY de Stone Island, le sweat à capuche Tech Fleece de Nike, la veste courte Montcla de Moncler et les sabots Boston de Birkenstock. Exit les pièces sophistiquées, ces messieurs sont en quête de confort et de pièces chaudes dans lesquelles ils peuvent s'emmitoufler. Le constat est le même pour les femmes, avec une touche un peu plus sportive. Les sabots doublés de fourrure Boston de Birkenstock se hissent en deuxième place du classement des pièces les plus populaires, devant les bottes Lug de Bottega Veneta, les bottes de pluie Betty de Chloé, les bottes Classic Ultra Mini de UGG et le sweat à capuche en velours de SKIMS.