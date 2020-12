La mode, une source de bonheur et d'optimisme face à la crise pour la Gen Z

La Génération Z s'est réfugiée dans le shopping - sans doute en ligne - pour mettre une touche positive dans leur vie en 2020, privilégiant ainsi la mode au divertissement, voire même aux réseaux sociaux. Malgré la fermeture des magasins, c'est bel et bien dans la mode que les jeunes âgés d'une vingtaine d'années ont trouvé refuge pour se faire plaisir en 2020. D'après le rapport "2020 Year in Review" de VSCO, qui s'est spécifiquement intéressé à la Génération Z, 59% des répondants déclarent avoir dépensé leur argent pour acheter des vêtements afin de se sentir plus heureux et positifs tout au long de cette année particulière.

Shopping et créativité comme remparts contre la morosité La mode se place juste derrière la nourriture (65%) et devant les soins pour la peau (57%), les trois domaines les plus plébiscités. Suivent le divertissement et les services de streaming (44%), les gadgets high tech (42%), les excursions avec les amis (36%), les activités à la maison (34%), et les applications de réseaux sociaux (30%). Qui a dit que les adolescents et jeunes adultes étaient constamment scotchés à leur téléphone ? La créativité est finalement ce qui anime le plus la Génération Z. Pour preuve, 34% d'entre eux estiment qu'avoir trouvé des moyens d'être plus créatifs les a aidés à traverser l'année 2020. Le lien social reste malgré tout primordial : 32% déclarent que le fait d'avoir trouvé des moyens pour rester en contact avec la famille et les amis a également été d'une grande aide. Prendre soin de soi (19%) et être politiquement actifs (14%) leur a aussi permis, dans une moindre mesure, de traverser cette année sans (trop) d'encombres.