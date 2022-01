La mode, un exutoire pour la Gen Z

En ce début d'année, les plus jeunes, issus de la Gen Z, ont tout particulièrement besoin de se tourner vers des looks plus extravagants et créatifs, envisageant la mode comme un véritable exutoire.

Exit les joggings, leggings et autres vêtements informes qui se sont révélés indispensables en temps de confinement, hommes et femmes souhaitent aujourd'hui retrouver un semblant d'élégance.

Le confort avant tout ! Cela a été le mot d'ordre pendant des mois et des mois face aux confinements successifs entrecoupés de longues périodes de télétravail ou de cours en distanciel. Mais ces temps semblent bel et bien révolus et ce, malgré la recrudescence des cas de Covid-19 depuis fin décembre. Le public, et davantage encore la Gen Z, veut retrouver le goût de la mode et des looks recherchés. Il s'agit même d'une chose primordiale en ces temps (à nouveau) incertains puisqu'elle leur permet de s'évader.

C'est ce que révèle un récent sondage mené par l'application VSCO auprès de jeunes hommes et femmes âgés de 14 à 25 ans. Près de six répondants sur dix (59%) ont fait part de leur intention de s'habiller de nouveau en 2022 et de leur besoin de troquer leur éternel jogging contre des tenues plus surprenantes, extravagantes ou tout simplement fun.

Et qu'on ne s'y trompe pas, il ne s'agit pas uniquement d'épater la galerie. Si 28% des personnes interrogées prévoient de ne s'habiller que les jours où elles verront d'autres personnes, près d'un quart des sondés (24%) le feront pour leur bien-être personnel.