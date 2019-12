La mode se remet à l'heure des pulls (moches) de Noël

Vous avez dit pulls moches ?

C'est bien mal connaître les marques et enseignes de prêt-à-porter, qui ont redoublé d'inventivité cette année pour proposer des pulls en harmonie avec la saison sans lésiner sur le style. Des plus grands clubs de football aux grands noms de la mode, voici une sélection de modèles irrésistibles qui vous permettront d'en mettre plein la vue le 20 décembre prochain à l'occasion de la journée internationale du pull de Noël.

Pour les petits budgets

Le pull en alpaga mélangé de H&M

Comme chaque année, l'enseigne suédoise propose une large sélection de pulls de Noël pour hommes, femmes et enfants, parmi lesquels ce pull en maille de coton mélangé et alpaga, avec une finition côtelée au niveau du col et des poignets. Le tout est orné de motifs de Noël, dont des rennes, des flocons de neige, et le message "Merry Kissmas".

> Prix : €€

> Où le trouver : Hm.com.

Le pull Dashing à paillettes de C&A

L'enseigne C&A prépare également les fêtes de fin d'année avec un pull de Noël décoré de paillettes. Bleu, le modèle porte l'inscription "Dashing" et transforme le renne du père Noël en flamant rose en patins à glace habillé de pompons et de paillettes.

> Prix : €

> Où le trouver : C-and-a.com.

Le pull bleu marine de Primark

Primark se met à l'heure de Noël avec ce pull bleu marine recouvert d'une succession de motifs dédiés aux fêtes de fin d'année. Bonshommes de neige ou en pain d'épices, flocons de neige, rennes, ou encore sapins de Noël : toute la panoplie y est.

> Prix : €

> Où le trouver : Primark.com.

Pour les passionnés de mode et... de ballon rond

Le pull en 3D du PSG

Le Paris Saint-Germain présente un pull de Noël à ses couleurs - bleu, blanc, rouge - avec des motifs évoquant la période des fêtes, mais également un père Noël avec une barbe et une casquette en 3D. Côté face, on découvre à nouveau le célèbre personnage barbu de dos avec la mention "Noël 75".

> Prix : €€€

> Où le trouver : Store.psg.fr.

Le pull du Real Madrid

Les supporters madrilènes ont eux aussi droit à leur pull de Noël, qui n'est étrangement pas aux couleurs classiques du club entraîné par Zinédine Zidane. Proposé en noir et bleu, le pull se pare de motifs de flocons de neige et de rennes, et est agrémenté de l'écusson du Real Madrid.

> Prix : €

> Où le trouver : Shop.realmadrid.com.

- Pour les fashion addicts avertis

Le pull avec motif Rexy de Coach

La marque new-yorkaise Coach joue la carte de l'humour pour les fêtes de fin d'année avec un pull en maille intarsia mettant en scène sa mascotte fétiche Rexy. Le célèbre dinosaure dévale les pistes dans un décor enneigé. Le modèle a été conçu en laine douce et cachemire.

> Prix : €€€

> Où le trouver : Coach.com.

Le pull avec patte à lacets de Ralph Lauren

La marque Ralph Lauren rend les fêtes de fin d'année plus élégantes que jamais avec ce pull en coton et cachemire décliné dans une palette faite de noir, de rouge, et de blanc. Une création pourvue d'un col évasé avec des liens à pampilles et ornée de motifs géométriques dont des flocons de neige XXL.

> Prix : €€€

> Où le trouver : Ralphlauren.fr.



Légende de prix : € < 20€, €€ : entre 20€ et 50€, €€€ > 50€