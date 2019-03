La marque Victoria's Secret en dix Anges emblématiques

Barbara Palvin a rejoint la famille des Anges Victoria's Secret, succédant à une pléiade de mannequins de renommée internationale qui ont marqué de leur empreinte l'histoire de la marque de lingerie.

Désormais incarnée par une dizaine d'Anges, dont Taylor Hill, Lais Ribeiro, et Lily Aldridge, Victoria's Secret a contribué à l'ascension et au succès de nombreuses tops qui resteront à jamais liées aux ailes les plus convoitées de la planète. Retour sur les dix Anges les plus emblématiques de la célèbre marque de lingerie.

Adriana Lima

La top brésilienne est sans aucun doute l'Ange qui a le plus marqué l'histoire de Victoria's Secret. Devenue un Ange en 2000, la brune au regard azur a quitté ses ailes en 2018. Elle est également celle qui a le plus défilé pour la marque, avec pas moins de 18 shows. Un record.

Alessandra Ambrosio

Autre Brésilienne à avoir laissé son empreinte chez Victoria's Secret, Alessandra Ambrosio est restée un Ange pendant plus de 13 ans. Elle a eu l'opportunité d'arpenter le podium de la marque à 17 reprises. Alessandra Ambrosio fait indiscutablement partie des Anges incontournables de la griffe de lingerie.

Gisele Bündchen

Les Brésiliennes ont décidément la cote chez Victoria's Secret. La top modèle mondialement connue Gisele Bündchen a elle aussi fait partie des Anges, de 2000 à 2007. Véritable reine des podiums, la blonde filiforme a fait partie des mannequins les plus adulés lors des shows annuels.

Tyra Banks

Aujourd'hui productrice et animatrice de télévision, Tyra Banks a elle aussi séduit la marque Victoria's Secret, devenant un Ange dès 1997. Elle fait partie des premiers mannequins enrôlés pour porter les ailes mythiques, au même titre que Stephanie Seymour et Helena Christensen.

Heidi Klum

Si elle n'a pas la longévité d'Adriana Lima et Alessandra Ambrosio, Heidi Klum fait partie des Anges les plus iconiques de la marque. Ambassadrice de 1999 à 2010, la top a défilé à 11 fois pour Victoria's Secret, et a surtout eu l'honneur de porter le Fantasy Bra à trois reprises. Un record qu'elle partage avec Adriana Lima.

Miranda Kerr

Premier mannequin australien à rejoindre les Anges, Miranda Kerr sera toujours liée à l'histoire de la marque Victoria's Secret. Choisie pour porter le Fantasy Treasure Bra en 2011, la top est également devenue l'une des égéries de la ligne Pink de la marque de lingerie.

Doutzen Kroes

Après quatre années de collaboration régulière avec Victoria's Secret, la top néerlandaise Doutzen Kroes devient officiellement l'égérie de la marque en 2008. Durant près de 6 ans, la jeune femme défile ailes dans le dos aux côtés de mannequins de renom, faisant sensation à chaque apparition.

Izabel Goulart

Si elle n'a été un Ange que pendant trois ans, la top brésilienne Izabel Goulart peut se targuer d'avoir défilé à 12 reprises pour la célèbre marque de lingerie. La jeune femme, dont la silhouette en a fait rêver plus d'un, a toujours montré un attachement particulier pour Victoria's Secret. Son ultime Victoria's Secret Fashion Show ne remonte qu'à 2016 et s'est déroulé à Paris.

Candice Swanepoel

Ange Victoria's Secret depuis l'année 2010, Candice Swanepoel fait toujours partie des égéries de la marque de sous-vêtements. Elle compte déjà 11 défilés pour la griffe, et a eu l'honneur de porter le Royal Fantasy Bra en 2013 lors du show organisé à New York.

Laetitia Casta

L'ex-mannequin et actrice Laetitia Casta n'a été un Ange que de 1998 à 2000, et ne compte que quelques Victoria's Secret Fashion Shows à son actif, mais il s'agit de l'unique Française qui est parvenue à devenir l'une des ambassadrices d'exception de la marque de lingerie.



