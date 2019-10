La marque de lingerie de Rihanna soutient les survivantes de cancer du sein

La marque de Savage X Fenty de la chanteuse à succès soutient "Octobre Rose", la campagne mondiale de lutte et de prévention contre le cancer du sein durant le mois d'octobre.

La griffe a dévoilé le nouveau coffret "Savage X Thrivers Xtra VIP Box", qui contient une brassière en dentelle rose assortie à sa culotte tanga, un cycliste rose pâle et des dominos. Pour l'achat de chaque coffret, 3,75 dollars seront reversés à l'association Clara Lionel Foundation (CLF), une ONG fondée par Rihanna qui œuvre notamment pour la recherche et l'aide aux survivantes de cancer du sein.

La griffe vise aussi à faire de la sensibilisation en mettant en avant un groupe de quatre femmes qui vivent avec ce cancer, les "thrivers" (celles qui prospèrent). Ces femmes partagent leur vécu quotidien de la maladie sur les réseaux sociaux.

Ce n'est pas la première fois que Rihanna utilise ses marques pour soutenir des causes importantes. Sa marque de cosmétiques Fenty Beauty by Rihanna a déjà contribué à la Clara Lionel Foundation par le passé. L'année dernière, le label avait lancé une version "Diamond Ballout" de son illuminateur "Killawatt Highlighter", pour laquelle 100% des recettes étaient utilisées à des fonds d'aide à la santé, à l'éducation et aux programmes d'urgence à travers le monde.

Plus d'informations sur www.savagex.com/sxfthrivers