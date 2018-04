La maison Dior consacre un bel ouvrage à Marc Bohan

Les Editions Assouline présentent "Dior par Marc Bohan", le troisième ouvrage d'une série hommage aux créateurs et couturiers qui ont marqué l'histoire de la maison Dior. Ce beau livre fait suite à la publication de deux ouvrages consacrés à Christian Dior, fondateur de la maison française, et à Yves Saint Laurent, qui lui a succédé de 1958 à 1960.

C'est une série chronologique que proposent les Editions Assouline et la marque Dior avec cette saga entièrement dédiée aux différents stylistes qui se sont succédé à la tête de la création de la maison française. Après Christian Dior et Yves Saint Laurent, l'accent est donc porté sur Marc Bohan, directeur artistique de la haute couture de 1961 à 1989.

Près de trois décennies de l'histoire de la maison de l'avenue Montaigne sont retracées dans ce beau livre à travers le coup de crayon et les tenues dessinées par Marc Bohan. Un hommage rythmé par les textes de l'écrivain et journaliste Jérôme Hanover et les photographies de Laziz Hamani, qui a notamment immortalisé plusieurs des robes iconiques de Marc Bohan pour Dior.

Liberté et longévité

Le grand couturier français, qui a fait ses armes chez Jean Patou et Robert Piguet, a présenté sa première collection pour Dior en 1961 pour la saison automne-hiver. Une ligne baptisée "Slim Look", qui donne le ton et contribue à libérer davantage le corps de la femme. "La silhouette est souple, mince, les épaules sont naturelles, la taille ondule, les hanches sont très plates", explique le communiqué associé à cette collection.

C'est toutefois quatre ans plus tôt que Marc Bohan est approché par Christian Dior pour intégrer la maison, mais pas en tant que directeur artistique. A l'époque, le fondateur de la maison dispose déjà de son assistant en la personne d'Yves Saint Laurent, qui lui succédera en 1958.

Cet ouvrage revient non seulement sur l'histoire entre Marc Bohan et Dior, la plus longue entre un créateur et la maison française, mais aussi sur la personnalité, le style, les inspirations, et l'empreinte laissée par le grand couturier français.

Disponible en français et en anglais, "Dior par Marc Bohan" sera publié aux Editions Assouline le 12 avril prochain. Les quatre prochains ouvrages de la série seront consacrés à Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf Simons et Maria Grazia Chiuri, l'actuelle directrice artistique de la marque.