La huitième édition des Brussels Fashion Days les 11, 12 et 13 octobre

Le plus grand rendez-vous du secteur de la mode belge revient les 11, 12 et 13 octobre 2019 à Tour & Taxis. Lors de cette 8ème édition, le public se verra ouvrir les portes du monde fascinant, souvent considéré comme exclusif et inaccessible, de la mode.

Brussels Fashion Days proposera un panorama toujours plus complet de la mode belge à travers quatre défilés, un pop-up store géant, la présence des écoles de mode belges, des workshops et des espaces beauté.

Un pop-up store, 50 créateurs

Le célèbre pop-up store des Brussels Fashion Days s’agrandit encore en accueillant 50 créateurs.

Durant toute la durée de l’événement, les visiteurs auront l’occasion de découvrir et de se procurer les dernières nouveautés de nos créateurs.

Cette année, la sélection des créateurs présentés dans le pop-up store a été réalisée autour de 3 critères : durabilité, entrepreneuriat et artisanat.

4 défilés majeurs

L’Opening Fashion Show du vendredi soir mettra en lumière 13 créateurs belges venus des quatres coins de la Belgique.

Samedi dès 17h30, le public assistera à un défilé des plus dynamique et surprenant toujours 100% belge.

Le samedi soir, place à l’International Fashion Show à 21h30. Créateurs belges et étrangers feront voyager les visiteurs à travers leurs plus sublimes et prestigieuses créations.

Le week-end s’achèvera avec un grand défilé haut en couleur des meilleurs étudiants des écoles de mode belges le dimanche à 17h00.

Workshops & Beauty bars

Grâce nos partenaires beauté “Kevin Murphy” et “Make Up For Ever”, les visiteurs pourront bénéficier de précieux conseils coiffure et make-up tout en profitant d’une agréable mise en beauté.

D’autres activités seront également proposées afin de permettre au public de plonger dans l’univers de la mode et de ses nombreuses facettes : un atelier couture avec Bernina ; deux Fashion Talks (by Lightspeed & by Jaante) ; un workshop proposé par la marque FREYWILLE qui aidera les visiteurs à choisir leurs bijoux en fonction de leur morphologie.

Enfin, des démonstrations live et un workshop d’impression sur textile seront également mis à disposition des visiteurs par l’entreprise japonaise Epson.

Et pour les plus festifs, le samedi soir, la salle de défilé se transformera en club et le catwalk en piste de danse. Rendez-vous dès 22h30 pour la Fashion Afterparty !