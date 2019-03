Une fois encore, les créateurs, mannequins, et convives ont partagé les moments les plus forts de la semaine, en direct des coulisses, du front row, ou de soirées privées, pour en faire profiter le public. Retour en images sur la Fashion Week de Paris vue d'Instagram.

Si certains chanceux ont pu découvrir les collections automne-hiver 2019-2020 des maisons de mode aux premiers rangs des défilés parisiens, il est aujourd'hui possible de s'inviter dans les coulisses de l'événement mode le plus glamour de l'année grâce aux réseaux sociaux.

La maison Jacquemus, qui a présenté sa nouvelle collection en ouverture de la Fashion Week parisienne, a une nouvelle fois fait sensation avec des créations ultra colorées, fraîches et légères , qui devraient offrir une touche ensoleillée à notre dressing l'hiver prochain. Le décor était également spectaculaire, représentant tout un village du sud de la France, avec ses façades colorées, son linge qui sèche sous les fenêtres, sa boulangerie, sa place centrale, et son fleuriste. C'est d'ailleurs devant ce dernier commerce, "Chez Marco", que Simon Porte Jacquemus a pris la pose à l'issue du show, remerciant les invités qui se sont déplacés pour découvrir ses nouvelles créations. "Merci. Beaucoup d'amour... C'est la raison pour laquelle ce travail est beau", a publié le styliste sur son compte Instagram.

Cara Delevingne, star chez Dior

Comme chaque saison, une multitude de personnalités publiques, françaises ou internationales, se sont pressées au défilé de la maison Dior à Paris. Toutefois, c'est l'égérie de la maison Cara Delevingne qui a été mise en lumière sur les réseaux sociaux. Présente au show dans une sublime robe plissée rose, la jeune femme a fait l'objet d'un court métrage dans lequel elle donne sa définition de Dior, de "Dior Addict", et de la femme Dior. On peut également apercevoir l'actrice et mannequin britannique au premier rang, au côté de Jennifer Lawrence et Karlie Kloss.