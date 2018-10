La Fashion Week de Paris en trois tendances

Couleurs, matières, pièces incontournables : la Fashion Week de Paris, qui s'est achevée mardi 2 octobre, a livré ses tendances pour la saison printemps-été 2019.

Au centre de tous les intérêts, la femme s'est révélée forte, élégante, moderne, et ultra-sensuelle dans la capitale française. Des caractéristiques qui se traduisent notamment par une palette neutre, essentiellement faite de noir et de blanc, des pièces courtes, voire mini, et une panoplie d'accessoires tous plus chic les uns que les autres.

Du noir et du blanc

Contrairement à New York ou à Milan, Paris n'a pas tout misé sur les couleurs vibrantes et pétillantes de la saison estivale. Nombreuses sont les maisons qui ont opté pour une palette plus discrète et plus neutre, proposant du noir et du blanc à foison. Des teintes qui ne sont pas austères pour autant mais accentuent l'élégance de certaines silhouettes, et offrent un contraste avec les quelques touches de couleurs de ces collections. Une tendance mise en lumière par Miu Miu, Beautiful People, John Galliano, Celine, ou encore Yohji Yamamoto.

Les jambes s'allongent, les robes raccourcissent

Modernes, fraîches, et sexy, les collections présentées dans la capitale française s'adressent majoritairement à la jeunesse, et plus particulièrement aux Millennials. Résultat, les soirées festives, qu'elles soient disco, ultra-chic, rock, ou dédiées à la jeunesse dorée, ont largement inspiré les créateurs qui ont misé sur des robes, jupes et shorts ultra-courts. Le tout porté avec des bottines, des stilettos, ou encore des cuissardes pour les plus audacieuses. Balmain, Saint Laurent, Isabel Marant, ou encore Celine, font partie des maisons qui ont allongé la silhouette de la femme, tout en la rendant plus forte, moderne et sensuelle que jamais. A noter toutefois que ces mêmes maisons ont également fait la part belle aux silhouettes androgynes, tout en contraste.

Des accessoires à gogo

Sacs à main, bijoux XXL, lunettes, chapeaux : les maisons n'ont pas été avares en accessoires cette saison, proposant des pièces élégantes, estivales, et plutôt voyantes. Chez Off-White par exemple, les chaînes sont doublées autour du cou et adoptent des maillons XXL, alors que chez Junko Shimada les chapeaux se déploient en version maxi. La maison Jacquemus est plus contrastée avec des sacs à main version mini, qui tiennent dans la main, et des sacs grandeur XXL reprenant le design de ses iconiques chapeaux de paille. La maison française Chanel a quant à elle proposé une multitude d'accessoires qui devraient faire sensation la saison prochaine, de la casquette de paille au sac coquillage en passant par les sacs doublés, ou encore les ceintures bijoux.