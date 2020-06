La Fashion Week de Paris aura bien lieu en septembre

Les défilés de prêt-à-porter féminin printemps-été 2021 seront bel et bien organisés en septembre à Paris, annonce la Fédération de la Haute Couture et de la Mode. Ils se tiendront du 28 septembre au 6 octobre dans la capitale française avec des shows physiques, mais également une expérience digitale.

Tout comme d'autres secteurs, le calendrier de la mode a été considérablement bouleversé par la pandémie de coronavirus, contraignant les marques, maisons et créateurs à annuler de nombreux événements aux quatre coins du monde, dont les Fashion Weeks. Cela a notamment été le cas pour les défilés masculins et haute couture dont les sessions de juin et juillet ont été décalées et remplacées par des éditions digitales.

Si la situation sanitaire semble s'améliorer en Europe, nul ne sait à ce jour dans quelles conditions se tiendront les Fashion Weeks de New York, Londres, Milan et Paris en septembre prochain. La capitale française lève aujourd'hui un mystère en confirmant la tenue de la Fashion Week de Paris, du 28 septembre au 6 octobre.

Toutefois, la Fédération de la Haute Couture et de la Mode précise que la Fashion Week "se conformera aux recommandations des pouvoirs publics pour sa mise en oeuvre", et que son "organisation sera complétée par le dispositif déployé pour la Paris Fashion Week online".

C'est en effet une édition digitale qui est prévue pour la semaine de la mode masculine parisienne, du 9 au 13 juillet, tout comme pour la semaine de la haute couture, programmée du 6 au 8 juillet.