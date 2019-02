La Fashion Week de New York vue d'Instagram

Si une poignée de chanceux a eu l'opportunité de découvrir les collections automne-hiver 2019-2020 des plus grandes maisons de mode aux premiers rangs des défilés new-yorkais, il est aujourd'hui possible de s'inviter dans les coulisses de l'événement mode le plus glamour de l'année grâce aux réseaux sociaux.

Créateurs, égéries, et mannequins n'hésitent plus à partager leur expérience pour en faire profiter la planète entière. Backstages, after, soirées privées, ou simples remerciements : retour sur la New York Fashion Week vue d'Instagram.