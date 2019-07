La créatrice chinoise Angel Chen collabore avec H&M

H&M a fait appel à la styliste Angel Chen pour sa dernière collaboration haut de gamme.

Le géant suédois de l'habillement présentera sa collection capsule de 45 articles conçue avec la stylise au mois de septembre, comme l'a rapporté WWD. C'est la toute première fois que la marque fait appel à un créateur chinois.

Cette gamme de prêt-à-porter s'inspire du portfolio de la créatrice et de ses luxueuses pièces faisant la part belle au kung-fu, aux motifs de bambou, des dragons et des grues.

"Quand je concevais cette capsule, ma priorité était de refléter la culture chinoise et mon identité de marque de manière éloquente...", a-t-elle expliqué à la publication.

"J'ai choisi certains looks emblématiques de mes archives, et j'ai revu leurs couleurs, les matières et les détails."

"Nous espérons susciter plus l'attention du public envers la créativité et l'influence des jeunes créateurs chinois dans l'industrie chinoise et internationale de la mode", a précisé Magnus Olsson, le directeur d'H&M Chine.

Cette série sera commercialisée en ligne et dans les boutiques de la marque en Chine et dans d'autres pays où les clients chinois aiment se rendre comme Singapour, la Malaisie, les Philippines et le Canada.

Cette initiative arrive à peine quelques mois après l'annonce par H&M d'une collaboration avec le créateur italien de haute couture Giambattista Valli, qui dévoilera entièrement sa collab le 7 novembre. Il en avait donné un aperçu avec 9 pièces en mai dernier.

De nombreux grands noms de la mode se sont associés à la griffe suédoise par le passé, de Moschino à Karl Lagerfeld en passant par Kenzo et Balmain.