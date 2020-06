La collection Croisière 2020-21 de Chanel en dix looks

La maison de la rue Cambon a dévoilé en ligne les silhouettes de sa collection Croisière 2020-2021, dont la présentation était initialement prévue à Capri le 7 mai.

Baptisée "Balade en Méditerranée", cette première collection post-crise sanitaire s'inspire des looks estivaux des actrices mythiques des Sixties, qui profitaient du soleil de la Riviera, entre chic, liberté et décontraction, avec des vêtements légers et simples, presque hybrides parfois, comme ces jupes longues qui peuvent se transformer en robes bustiers.

"J'avais d'abord Capri en tête, où le défilé devait avoir lieu, ce qui n'a pas été possible à la suite du confinement. Alors il a fallu s'adapter : non seulement nous avons décidé d'utiliser des tissus que nous avions déjà mais la collection a plus généralement évolué vers une balade en Méditerranée... Les îles, le parfum de l'eucalyptus, le rose des bougainvilliers", explique Virginie Viard.

Voici en images dix silhouettes issues de cette nouvelle collection.

