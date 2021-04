La collab mode qui va buzzer : Converse et Kim Jones

La Chuck 70 revisitée par le directeur artistique de Dior Homme

L'histoire d'amour entre la culture populaire et les géants du luxe est loin d'être terminée. Après Prada et adidas ou Off-White et Nike, c'est au tour de Converse de présenter une collaboration qui va faire couler beaucoup d'encre.

La marque a fait équipe avec Kim Jones pour réinterpréter sa paire de sneakers la plus emblématique, la Chuck 70, dans une version translucide.

Autrefois étendard d'une génération punk-rock, la Chuck 70 se veut plus streetwear que jamais sous le coup de crayon de Kim Jones, qui a œuvré aux côtés de l'équipe de conception de Converse.

Ces sneakers version luxe sont dotées d'une cage transparente en TPU et disposent d'une semelle en trompe-l’œil, qui semble compensée. Ultime détail et non des moindres, le nom de Kim Jones apparait sur la languette et la semelle.