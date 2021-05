La basket se redécouvre une fibre made in France.

Mais si l'intérêt du consommateur semble au rendez-vous, les volumes restent plus que modestes.

Ces jeunes marques mettent en avant l'utilisation de matériaux recyclés, rejettent la rotation accélérée des collections, se targuent de créer de l'emploi et se font les garantes de l'éthique, la fabrication en France excluant de fait le travail des enfants reproché aux grandes marques internationales.

Le site "Marques de France" en répertorie déjà une petite vingtaine. La basket est "l'une de nos catégories de produits les plus recherchées", glisse sa co-fondatrice Élodie Lapierre.

Défendues par de jeunes entrepreneurs aux préoccupations sociétales et environnementales, les marques de baskets "made in France" fleurissent mais leur développement reste hypothéqué par la faiblesse de l'appareil industriel du pays.

L'industrie nationale fabrique environ 300.000 paires de chaussures de sport par an. De quoi couvrir... 0,2% de la demande alors que la basket représente désormais la moitié du marché total de la chaussure.

Depuis trois ans, cette filiale du groupe Eram assure aussi une partie de la fabrication des baskets du Coq sportif, de 1083, de Jules et Jenn ou Berthe aux Grands Pieds...

Au sein du fragile tissu de sous-traitants assurant cette production, une entreprise industrielle émerge : La Manufacture, l'une de la demi-douzaine d'usines françaises capables de produire plus de 200.000 paires par an.

Le Coq sportif espère maintenant "produire en France plus de 150.000 paires" fin 2022 et à terme, rapatrier la part de sa production effectuée au Portugal.

Avec près de 60.000 paires sourcées dans l'Hexagone, Le Coq sportif se dit "premier fabricant de chaussures de sport en France". Et la marque à capitaux suisses souhaite rapatrier toute sa production, comme elle l'a fait pour son textile.

Coûts salariaux, environnement : le combat inégal face aux géants

La main-d’œuvre, c'est 40% du prix de revient d'une chaussure. "Chez nous, le salaire le plus bas, c'est 1.800 euros par mois. Au Portugal, c'est 800 euros ! Je ne peux pas combler cette différence avec des gains de productivité", soupire Jean-Olivier Michaux, le directeur industriel du groupe, dont les produits sortent d'usine au prix minimum de 100 euros.

Aux coûts de production s'ajoute le manque de main-d’œuvre qualifiée.

"Il faut 2 ans pour former une piqueuse chaussure. Le savoir-faire est beaucoup plus pointu qu'en maroquinerie, avec des prix de vente bien moins élevés", relève M. Michaux.

Quand Nike vend un milliard de baskets par an, la société romanaise Insoft espère commercialiser cette année 10.000 exemplaires de son modèle Ector, en fibres synthétiques recyclées et recyclables. Il lui faudrait en écouler de 15.000 à 20.000 par an pour pérenniser sa production...

"Associer 'made in France' et respect de l'environnement, ça reste compliqué", concède Patrick Mainguené, fondateur de cette entreprise de douze salariés, qui voit l'avenir dans l'association de la mode et de l'économie circulaire, comme les séries limitées réalisées hier avec Agnès B., demain avec Kickers.