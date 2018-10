L'upcycling, un recyclage à la mode

Depuis plusieurs années, l’art de faire du neuf avec du vieux est une tendance qui touche tous les secteurs. Celui de la mode est l’un des plus représentatifs et rencontre un franc succès.

"Rien ne se perd, tout se transforme." Cette célèbre maxime du chimiste du 18ème siècle Antoine Lavoisier n’a jamais été aussi actuelle. Depuis quelques années, la tendance est en effet à l’upcycling ou l’art de faire du neuf avec du vieux. Chaque secteur a droit à son niveau de surcyclage: la restauration, la décoration mais surtout la mode, dont certains de ses professionnels ont fait leur fond de commerce, comme la marque "Reformation". Depuis 2009, l’enseigne californienne s’emploie à ne créer des vêtements qu’à partir de produits recyclés. Et ça marche! Portée par des personnalités comme Rihanna, Alexa Chung ou encore Emily Ratajkowski, la marque a contribué au développement de cette tendance, et en a inspiré d’autres.

"Super Marché": lutter contre le gaspillage tout en restant stylé

C’est le cas de Monia Sbouai, à la tête de la marque française "Super Marché", qu’elle a créée il y a deux ans. L’ambition reste la même: "Transformer des vêtements de seconde main pour créer des collections pour femmes et pour hommes avec des modèles pensés pour avoir du style, être confortables, pratiques et de qualité", selon le site de la marque basée à Paris et à Saint-Denis.

À partir de vieux vêtements trouvés chez Emmaüs ou Leboncoin, la styliste confectionne des tenues modernes et éco-responsables, donc. "Depuis 2-3 ans, il y a de plus en plus de marques qui se lancent autour de cette question [du recyclage]. Donc, c’est une preuve tangible pour moi qu’il y a de vraies prises de conscience. Et qu’il y a même, au niveau des créatifs, une vraie envie de faire autrement", se réjouit-t-elle. Cette envie permettra peut-être, à terme, de lutter contre les 4 millions de tonnes de textiles qui sont jetées chaque année en Europe.